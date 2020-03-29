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Ordu yasağa uydu, sahiller ıssız kaldı

Ordu yasağa uydu, sahiller ıssız kaldı
Ordu yasağa uydu, sahiller ıssız kaldı

Türkiye’de, korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında piknik alanları, sahil bantları, mesire alanlarına getirilen yasak, Ordu sahillerini ıssız bıraktı.

Vatandaşların 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören alanları ile piknik alanlarında piknik yapmaları, balık tutmaları, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlandı. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan virüsle mücadele kapsamında insanlara sürekli olarak ‘evde kalmaları' konusunda uyarılarda bulunulurken, Ordulu vatandaşlar da sahil, piknik alanlarına getirilen yasağa uyarken, bu alanlarda sadece sokak hayvanları görüldü. 

Özellikle insanların hafta sonu sıklıkla akın ettiği yerler olan sahil bandı ve mesire alanları, Ordu'da sessizliğe bürünürken, güvenlik güçleri de belirli aralıklarla kontrollerini sağladı.

Selim Kuşcu

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