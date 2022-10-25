Ordu yaylalarında sonbahar güzelliği

Kumru ilçesindeki yüksek kesimli yaylalarında ağaçların ve bitki örtüsünün sararan yaprakları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kışın habercisi olarak bilinen yaprak sararması, bazı noktalarda gökyüzünün eşsiz mavisi ve bulutların arasında kendisini göstererek, güzel görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylada, sonbaharda oluşan turuncu renkleri, yaylaların güzelliğini ikiye katladı.

Mehmet Evin

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