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Ordu yaylalarında sonbahar güzelliği

Ordu yaylalarında sonbahar güzelliği
Ordu yaylalarında sonbahar güzelliği

Ordu’da sonbahar mevsimi ile birlikte sararan ağaç yaprakları, yaylalarda güzel görüntüler oluşturdu.

Kumru ilçesindeki yüksek kesimli yaylalarında ağaçların ve bitki örtüsünün sararan yaprakları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kışın habercisi olarak bilinen yaprak sararması, bazı noktalarda gökyüzünün eşsiz mavisi ve bulutların arasında kendisini göstererek, güzel görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylada, sonbaharda oluşan turuncu renkleri, yaylaların güzelliğini ikiye katladı.

Mehmet Evin

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