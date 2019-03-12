Ordu'da 10 katlı bir apartman çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

Fatih Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta yer alan 10 katlı apartmanının taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Sonrasında olay yerinde inceleme yapan ekipler, AFAD ekiplerinin de incelemesinin ardından apartman yetkililerce mühürlendi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı ve tüm apartmanda yaşayan sakinler günlük eşyalarını alarak apartmandan çıkmak zorunda kaldı.

Yaşadıkları olayı anlatan apartman yöneticisi Sinan Çakır, “Binamızın 2011 yılında yapıma başlandı. Müteahhit, projede olmasına rağmen perde duvarını yapmadan 10 katlı binayı bitirmiş. Burada mağdur durumda bıraktılar bizi. Bizler yasal sürecimizi başlattık. Yasal süreç sonrası belediyeye gittik ve iskan alabilmek için çevre düzenlemesini bitirmemiz gerektiğini söylediler. Belediyemizdeki yetkilinin dediği şekilde binamızın çevresinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ama maalesef bundan sonra çökmeler olmaya ve çatlaklar yaşanmaya başladı. Son 1 haftadır buradaki sıkıntıyı yetkililere bildirdik. AFAD ekipleri geldiler inceleme yaptılar ve hiçbir cephesinde barbakanların olmadığını bize söylediler. AFAD ekipleri müteahhit hatası olduğunu bize söyledi ve raporu da öyle tuttular. Mağduruz ve biran önce bize yetkililer sahip çıksınlar” dedi.

3 yıl önce yeni ev aldıklarını ve yaşanan durumdan dolayı çok mağdur olduklarını dile getiren Songül Engin, “Çatlamaları hiç hissetmedik. Sadece çatırtılar duyuyorduk. Sonrasında inceleme yaptığımızda evimizde çatlaklar meydana geldi. Korku içinde daha sonra evimizde yaşamaya başladık. Son günlerde ise çıtırtı sesleri çok olunca korku dolu anlar yaşadık evimizde. Devletimizden yardım bekliyoruz. Mağduruz ve evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Reisimizin bizi duymasını istiyoruz ve mağduruz. Dışarıda evimizin önünde bekliyoruz” diye konuştu.

6 yıldır apartmanda oturduklarını, evlerini boşaltmak zorunda kaldıkları için ne yapacaklarını bilmediklerini ifade eden Şaduman Bayındır, “6 aylık bebeğimle dışarıda kaldık. Perişan bir halde beklememiz sürüyor. Umutsuz bekleyişimiz ne kadar sürecek bilmiyoruz. Yetkililer evlerimizi boşaltmamızı istediler, sonrasında dış kapıları mühürlediler” şeklinde konuştu.

Eşinin gurbette olduğunu ve yılların birikimini aldıkları daireye yatırdıklarını ifade eden Fatma Vergili, “2 çocuğumla dışarıda kaldık. Mağduriyetimiz büyük. Yardım bekliyoruz. Tüm emeğimiz bu eve yatırdık ve üzüntüden kelimeleri bile dile getiremiyorum” açıklamalarında bulundu.

Apartman sakinlerinden Recep Araç, “Çalışıp, azimle kazandığımız evimizi maalesef boşaltmak zorunda kaldık. Yetkililerin bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Mahalle Muhtarı Ali Acıelma ise apartman sakinlerinin mağduriyetin giderilmesi için çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Ahmet Altay

