Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre ilçenin Kadılar Mahallesi Tığnıt Mevkisi ile Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisi arasında bulunan ormanlık alanda bu akşam saat 17:00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başladı.
Başkan Tavlı ve Orman işletme müdürü olay yerinde
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının çıkış noktasının olduğu yere ve alanda incelemelerde bulundu. Orman işletmeye bağlı ekiplerinde destek verdiği söndürme işlemini Başkan Hüseyin Tavlı ve Ünye Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının yayıldığı alan hakkında ekiplerden bilgi aldı.
Yangın sonrası ekipler her iki mahallede olası bir yangın ihtimaline karşı nöbet tutarken, sabah saatlerinde ise yangın alanının incelenmesi gerçekleştirilecek.
Hamza Alp