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Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı, 3 kişi öldü, babası ağır yaralandı.

14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi Eğlence mevkiinde 14 yaşındaki F.Y., tartıştığı babası Cemalettin, annesi Rahime, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gerek'i tabancayla vurdu. Anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabey Murat Yalpı kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nden Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda vefat etti. Ağır yaralanan baba Cemalettin Yalpı ise Ordu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan F.Y, Korgan Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.

Baba Cemalettin Yalpı'nın Tokat Turhal'da polis memuru olduğu, fındık toplamak üzere ailesiyle memleketlerine geldiği öğrenildi. Olay esnasında evde bulunan F.Y.'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin evden kaçtığı, şu an ise akrabalarının yanında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Ahmet Altay
 

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