Ordu'da 23 Nisan'da kar sürprizi

Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede birkaç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yağan karla Ordu'nun yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kabadüz ilçesi 23 Nisan'da kış mevsimini yaşadı. İlçenin Turnalık Mahallesi'nde yaşayan Uğur Can Tepe, yağan karla çiftte bayram yaptıklarını söyledi. Gece saatlerinde kar yağışının başladığını dile getiren Tepe, "Bugün 23 Nisan hem bayram sevinci hem de kar sevincini birlikte yaşadık. Tek endişemiz zirai don alması ve fındıkların etkilenmesi" dedi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kabadüz Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerine anınında cevap vermeye devam ediyor.

Mustafa Bıyık