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Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı

Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı
Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde 5 farklı evden 2 ton fındık ile televizyon çalan 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli işlem yapıldı, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ulubey ilçesi Ohtamış ve Akoluk Mahallesi'nde 2022 yılı kasım ve aralık ay içerisinde 5 farklı evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Olayın aydınlatılmasına yönelik, Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından operasyon başlatıldı. Çalışmalarda, hırsızlık olaylarının şüphelileri olan Y.S, V.G., O.D., S.K., K.C.T., B.S.K. ve U.Y. isimli şahıslar hırsızlıkta kullandıkları tespit edilen araçlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Selim Kuşcu

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