Ordu'da 7 katlı binanın çatı katında yangın

Yangın, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör tellerinin çıkardığı kıvılcımların çatı katında bulunan elyaf malzemelere sıçramasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada bina sakinleri dışarıya çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldıç

“Asansör telinin çıkardığı kıvılcımlar neden olmuş”

Saraçlı Mahallesi Muhtarı Aslan Akbaş, “Binada bulunan asansör telinin birbiriyle sürtme sonucu çıkan kıvılcımların çatı katında bulunan elyafa sıçramasıyla tutuşma meydana gelmiş. Binamızda her hangi bir yaralı ve can kaybı yoktur” dedi.

Ekipler tarafından soğutma çalışmaları sonrası, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümit Güngör

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