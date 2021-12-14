Ordu'da 8 milyon makaron ele geçirildi

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Fatsa ilçesinde faaliyet göstermekte olan 1 işyerinin deposunda yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 750 bin lira olan yaklaşık 8 milyon adet bandrolsüz boş makaron, 990 bin adet tütün sarma kağıdı elde edildi.

Ulubey İlçesinde faaliyet göstermekte olan 1 işyerinde yapılan aramada ise yaklaşık piyasa değeri 20 bin lira olan 40 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin adet kaçak sigara sarma kâğıdına el konuldu. Gürgentepe ilçesinde ise 1 işyerinde piyasa değeri 15 bin TL olan 7 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 50 adet nargile tütünü ele geçirildi.

Her 3 iş yerinin sahibi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari işlem yapıldı.