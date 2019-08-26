Ordu'da afet bilançosu ağır oldu

Ordu'da önceki hafta etkili olan sağanak yağmur ilçelerde sele dönüştü. 10 ilçede ağır hasarlara neden olan afet sonrası 367 noktada heyelanlar oluştu, heyelandan zarar gören bazı evler ise boşaltıldı. Son yılların en büyük afetinde bazı bölgelerde metrekareye 109 kilogram yağmur düştü. Ordu Büyükşehir Belediyesinin Meteoroloji verilerine göre önceden aldığı önlemler ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilerek olası büyük olumsuzlukların önüne geçildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sel afetinin yaşandığı ilçelerde yaraların sarılması için ekiplerin sahada özverili bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Büyükşehir'in müdahalesi olası faciayı önledi

23 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak yağışların ilçelerde büyük hasarlara yol açtığını vurgulayan Başkan Güler, "İkizce ilçemizde 53, Çaybaşı ilçemizde 95, Akkuş ilçemizde 160, Ulubey ilçemizde 50, Fatsa ilçemizde 6, Çamaş ilçemizde 2, Korgan ilçemizde 1 olmak üzere, Gölköy ve Perşembe ilçelerimizde heyelanlara ve su baskınlarına maruz kaldı. Heyelanların ve su baskınlarının tamamına müdahale ettik. Bazı ilçelerimize yakın derelerin su debilerindeki artışlar ciddi riskler oluşturdu. Ekiplerimizin dere yataklarında aldıkları önlemler, iş makineleriyle müdahaleleri sonrası yaşanabilmesi muhtemel çok büyük olumsuzlukların önüne geçtik. Yine birçok noktada su baskınlarına maruz kalan vatandaşlarımızın da hızlı bir şekilde yardımına koştuk" diye konuştu.

Metrekareye 109 kilogram yağmur düştü

Ordu'nun şiddetli yağışlara bağlı olarak son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadığını dile getiren Başkan Güler, "Bazı bölgelerde metrekareye 109 kilogram yağmur düştü. Bu 30 yılda bir görülebilecek bir yağış miktarı. Birçok ilçe mahalle yollarında büyük hasarlar meydana geldi. Can kaybının olmaması ise en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz sağanak yağışların başladığı günden bu yana sahada özverili bir çalışma sürdürüyorlar. Şu an bazı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımız var. Tüm ekiplerimize gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ise meteorolojik verileri ve uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Metin Akyürek