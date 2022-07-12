İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, edinilen bilgiye göre, Nurettin Erisoylu önceden A. Ç.'ye ait olan araziyi ihale yoluyla satın aldı. Satın aldığı araziyi incelemek için sabah saatlerinde mahalleye gelen Nurettin Erisoylu ile arazinin eski sahibi A.Ç. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Nurettin Erisoylu ile A.Ç. birbirlerine tabanca ile ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Nurettin Erisoylu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı A.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Altay

İLGİLİ HABER
Orduda su meselesi kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Ordu’da su meselesi kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Orduda arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi Ordu’da arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi
İLGİLİ HABER
Orduda hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Ordu’da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.