Ordu'da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi

Olay, Altınordu açıklarında, kıyıdan 45 kulaç uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabahattin Sarıkaya isimli balıkçı, Tuana Kardeşler isimli balıkçı teknesi ile mezgit balığı için ağ attı. Bir süre sonra ağları geri toparlayan Sarıkaya, bu esnada teknesinin su aldığını fark etti. Kendisi olaya müdahale etmeye çalışan Sarıkaya sonrasında balıkçı arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen balıkçılar 2 tekne ile Sarıkaya'ya ait olan ve batma tehlikesi geçiren tekneyi yanlardan sıkıştırarak su üzerinde tutmaya çalışırken, bir tekne ise kıyıya çekmeye başladı. Bir süre devam eden çalışmanın ardından Sarıkaya'ya ait tekne Cumhuriyet Mahallesi'nde kıyıya ulaştırıldı.

Selim Kuşcu



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