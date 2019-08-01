İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da bıçaklı kavga cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da bıçaklı kavga cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'da bıçaklı kavga cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.İ. ile Serdar T. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada V.İ., Serdar T., B.G. ve S.E.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ordu Devlet Hastanesine götürdü. Olayda ağır yaralanan S.T., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan V.İ.'nin işlemleri sürüyor.  

Selim Kuşcu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.