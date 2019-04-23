Ordu'da binada elektrik panosu patladı, 9 kişi dumandan etkilendi

Olay, Evkaf Mahallesi Morgül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan pano aşırı yüklenmeden dolayı bomba gibi patladı. Patlama sesini duyan apartman sakinleri kendilerini apar topar dışarı attılar. Dumanlar saran apartmanda komşularının yardımı ile dışarı çıkan apartman sakinleri, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri apartmanda soğutma çalışmaları yaparken, emniyet güçleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldılar. Olayda dumandan etkilenen 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Büyük bir ses duyduklarını ve patlama meydana geldiğini ifade eden apartman sakinlerinden Harun Yini, “Evde oturuyorduk. Bir anda patlama sesi duyduk ve kendimizi dışarı attık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.

Ahmet Altay

