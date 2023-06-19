Ordu'da bir Amerikalı

Türk mutfağını öğrendi, giysi kursuna başladı

Çıktığı bir Karadeniz turunda Ordu'yu çok beğenen ve kente yerleşme kararı alan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Elizabeth Leonard, 9 yılı aşkın bir süredir Ordu'da yaşıyor. Bir süre özel bir okulda İngilizce Öğretmenliği yapan Leonard, işinden ayrıldıktan sonra kendisini geliştirmek ve Türk kültürünü öğrenmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'na (ORMEK) katıldı. ORMEK'te ilk olarak ‘geleneksel Türk mutfağı' kursuna katılan, Türk ve Ordu yöresel yemek kültürünü öğrenen Leonard, daha sonra ise ‘kadın üst giysileri dikimi' kursunda kendini geliştirdi.

Cam sanatını öğreniyor

ORMEK kurslarına devam eden Elizabeth Leonard, aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Cam Sanatları Atölyesi hizmete girer girmez burada açılan ‘açık alevde cam şekillendirme' kursuna kayıt yaptırdı. Burada da kurslara aksatmadan devam eden ve cam mozaik, cam süs eşya yapımı ile vitray gibi alanlarda kendini geliştiren Leonard azmi ile herkese örnek oldu.

“Kurslarla kendimi geliştirdim”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları ile Cam Sanatları Atölyesinde eğitimlerine devam eden Elizabeth Leonard, Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendisini geliştirmede çok yardımcı olduğunu söyledi.

Ordu'ya yerleşme sürecini anlatan Leonard, “İlk olarak iş için İstanbul'a geldik. Ama İstanbul bize çok zor geldi. Bir Karadeniz turu yaparken Ordu'yu keşfettik. Ordu'yu görünce ‘buraya yerleşmeliyiz' dedik ve bir yıl sonra yerleştik. Burada öğretmenlik yapmaya başladım. İşten ayrıldıktan sonra hem çevremi geliştirmek hem de yeni şeyler öğrenmek amacıyla ORMEK kurslarına başladım. ORMEK'te ilk olarak geleneksel Türk mutfağı kursuna katıldım. Daha sonra ise dikiş kurslarına başladım. Bunların yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi Cam Sanatları Atölyesi ile tanıştım ve cam kursları açılınca koşa koşa gelerek başvuru yaptım. Çünkü cam sanatını öğrenmek benim hayalimdi. Burayı çok seviyorum. Çocukluk hayalimi burada gerçekleştirdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Metin Akyürek

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