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Ordu'da bir eve yıldırım düştü

Ordu'da bir eve yıldırım düştü
Ordu'da bir eve yıldırım düştü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım sonucu evin çatısı alevlere teslim oldu.

İlçeye bağlı Şenyurt Mahallesi'nde Salih Gündüz'e ait iki katlı eve gece saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası evin çatısından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, yıldırım isabet etmesi sonucu elektronik eşyaların da zarar gördüğü tespit edildi.

Çevredeki vatandaşlar ise büyük bir gürültü ile evin çatısına yıldırım isabet ettiğini ardından da çatıda yangın çıktığını belirtti.  

Selim Kuşcu

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