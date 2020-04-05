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Ordu'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Ordu'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu’nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda, Ramazan Mahallesi'nde de uyulması gereken kurallar noktasında ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."


Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Ordu'da daha önce Kabataş İlçesinde bir mahalle karantinaya alınmıştı.
Metin Akyürek

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