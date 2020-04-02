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Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir mahalle korona virüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması sonucu yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişi sayısının yüksek olduğunun tespit edilmesi üzerine salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar mahallede karantina kararı alındı.
Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ordu Valiliği, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını açıkladı.
Metin Akyürek

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