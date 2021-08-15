İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı

Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı
Ordu'da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı

Ordu’da, meteoroloji ve AFAD’dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Ordu’da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı - Tıkla İzle

Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Yapılan meteorolojik uyarıların ardından Ordu Valiliği kararıyla merkez sistemi ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Yapılan uyarıda, “Bugün ikindi vaktine doğru ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Fındık bahçelerinde çalışanlar ve harmanda fındığı olanlar da tedbirlerini alsınlar. Lütfen dikkatli olalım. Tuncay Sonel Ordu Valisi” denildi.

Selim Kuşcu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.