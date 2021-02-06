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Ordu'da çatı yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'da çatı yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
Ordu'da çatı yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Erkan Alışır Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla binada mahsur kalanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen Meliha ve Osman Gümüşlü, 112 acil ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında çatıda büyük çaplı zarar meydana geldi.

Ahmet Altay
 

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