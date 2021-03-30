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Ordu'da çıkan yangında iki bina küle döndü!

Ordu'da çıkan yangında iki bina küle döndü!
Ordu'da çıkan yangında iki bina küle döndü!

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan yangın büyüyerek, yanında bulunan düğün salonuna sıçradı. İtfaiye ekipleri yanığını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ordu’da çıkan yangında iki bina küle döndü! - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir mobilya üretim atölyesinde sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. kısa sürede büyüyerek, yan tarafında bulunan düğün salonuna da sıçrayan yangın, iki binanın da yanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçleri ise bölgede geniş çaplı önlem aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Selim Kuşcu
 

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