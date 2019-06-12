Ordu'da dolu yağışı araçlara ve tarlalara zarar verdi

Ordu'nun Gürgentepe ilçesi ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerinde sağanak sonrası cevizden daha büyük dolu yağdı. Yağış nedeniyle meyve ağaçlarında, evlerin çatılarında, araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. Aniden bastıran dolu, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın yanında, tarlalardaki diğer ürünlerde de zarara yol açtı.

Vatandaşlar, yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle korku yaşadıklarını belirtirken, birçok araçların camlarının kırıldığını, kaportalarının büküldüğünü belirtti.

Selim Kuşcu