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Ordu'da fındık 23 liradan işlem görüyor

Ordu'da fındık 23 liradan işlem görüyor
Ordu'da fındık 23 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındığın 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, sezon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatların ardından üreticilerin yüzünü güldürdü. Giresun kalite kabuklu için 22 buçuk, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirlenen fiyat, üreticilerin mahsullerine sahip çıkmalarını sağladı. Ordu'da ise geçtiğimiz aylarda 25 lirayı aşan fındık fiyatları, geçtiğimiz haftalarda 22 lira seviyelerine gerilese de ihtiyacı olmayan üreticiler, panik yapmayıp ellerindeki fındıkları pazara indirmezken, serbest piyasada şuan 50 randımanlı fındık 23 ile 23 buçuk liradan işlem görüyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Şuan 23-23 buçuk seviyesinde seyrediyor. Üretici, 25 lira civarını bekliyor ve mecbur olmadıkça pazara indirmiyor. Fındık fiyatlarında umutsuz değiliz, üreticiler de 25-26 lira seviyesine çıkmasını bekliyor ve üreticilerin elinde ciddi oranda fındık var. Üreticiler çok ciddi şekilde bahçelerde de mücadelesini sürdürüyor” dedi.

Selim Kuşcu
 

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