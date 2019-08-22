İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu'da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı
Ordu'da fındık işçileri kaza yaptı :1 ölü, 14 yaralı

Ordu'da fındık işçileri taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Ordu'nun ikizce ilçesi Derebaşı Mahallesi Tepealan mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinden fındık işçilerini alan fındık bahçesi sahibi Habib Fidan, 14 DC 385 plakalı pikap ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atıp dere yatağına yuvarlandı. Kazada,16 yaşındaki Fatih Gür olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Habib Fidan ile birlikte 14 kişi yaralandı. Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesive Terme' Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hamza Alp
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.