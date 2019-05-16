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Ordu'da heyelan bir mahalleyi yok etti: 15 ev yıkıldı

Ordu'da heyelan bir mahalleyi yok etti: 15 ev yıkıldı
Ordu'da heyelan bir mahalleyi yok etti: 15 ev yıkıldı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde şubat ayında meydana gelen ve etkisi artan heyelan nedeniyle 15 ev tamamen yıkıldı. Heyelanın sürdüğü bölgede bir cami de yan yattı.

Şubat ayı içerisinde, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi Yağcılı mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu 30 ev zarar görmüştü. Binaların muhtelif yerlerinde çatlaklar oluşurken, heyelana bağlı olarak zarar günden güne büyüdü. Dün etkisini arttıran heyelan nedeniyle, yaklaşık 70 haneli bölgede gece saatlerinde büyüyen çatlaklar, bölgedeki zararı arttırdı. 

15 ev tamamen yıkıldı 

Heyelan sonucu büyük zararın oluştu mahallede gece saatlerinde 15 ev yıkılırken, yollar da koptu. Mahalleye girişin yasaklandığı bölgede vatandaşlar sokağa dökülürken, bir cami ise 20 metre aşağıya sürüklendi. Mahalle sakinlerinden Hikmet Günden, 3 katlı evinin dün akşam saatlerinde yıkıldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Heyelanın, yaklaşık 3 aydır bölgede etkili olduğunu belirten Günden, mağdur olduklarını aktardı.
Dursun Duran isimli mahalle sakini de bölgede büyük çaplı heyelan oluştuğunu ifade etti. 

Selim Kuşcu
 

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