Ordu'da heyelan: Fındık bahçeleri büyük zarar gördü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan afetini yerinde inceledi. Beraberinde daire müdürleri ile Gölköy ilçesine giden Vali Seddar Yavuz, heyelanlı bölgenin her tarafını gezen ve heyelanın boyutunu yerinde gören Vali Yavuz, afete maruz kalan mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Heyelan afetiyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğunu, bugüne kadar meydana gelen afet olaylarında olduğu gibi Sarıca Mahallesi'nde afetten etkilenen vatandaşların da yanında olduğunu söyledi.

Can emniyetinin en öncelikli amaçları olduğunu ifade eden Vali Yavuz, heyelandan etkilenen ve evleri tahliye edilecek olan afetzedelere gereken kira yardımının yapılacağını kaydetti.