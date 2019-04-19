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Ordu'da heyelan sonucu yollar göçtü, bahçeler zarar gördü

Ordu'da heyelan sonucu yollar göçtü, bahçeler zarar gördü
Ordu'da heyelan sonucu yollar göçtü, bahçeler zarar gördü

Ordu’nun Korgan ilçesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu bazı yollar uçtu, fındık bahçelerinde de hasar meydana geldi.

Ordu’da heyelan sonucu yollar göçtü, bahçeler zarar gördü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karakışla, Soğukpınar, Tepealan, Çiftlik ve Koçcuğaz Mahallelerinde, aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yollarda ve fındık bahçelerinde hasar meydana gelirken, 29 mahalle yolunun stabilize yollarında da bozulmalar yaşandı. Birçok yolun kapandığı, beton yolların bölündüğü, istinat duvarlarının yıkıldığı ve fındık bahçelerinin zarar gördüğü bölgede, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi'ne bağlı ekipler, mağduriyetleri gidermek için çalışmaları sürdürüyor.
Koçcuğaz Mahalle Muhtarı Zekeriya Duzak, 10 yıldan beri ilk kez bu kadar şiddetli olan yağmur yağışı sonrası beton perdenin aşağıya uçtuğunu söyledi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürdürdüğünü belirten Muhtar Duzak, gerekenin yapılacağını belirtti. 

Korgan Fen İşleri Müdürü Muhammet Gözcü de aşırı yağışlar sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiğini belirterek, çalışmaların sürdüğünü belirtti. 29 mahallenin genelinde stabilize yollarda bozulma olduğunu aktaran Gözcü, acil durumlarda vatandaşların kendilerine ulaşabileceğini aktardı.  

Selim Kuşcu
 

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