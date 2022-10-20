Ordu'da heyelanların 3 yıllık bilançosu: 314 konut boşaltıldı

Ordu genelinde son 3 yılda meydana gelen heyelanlar, yüzlerce kişiyi etkiledi. Son 3 yılda 86 ayrı bölgede heyelan meydana gelirken, bu heyelanlarda hasar gören toplam 314 konut tahliye edildi, vatandaşlar güvenli alanlara taşındı. Son 3 yılda heyelandan mağdur olan vatandaşlar için 41 tane afet konutu inşa edilip teslim edilirken, inşaatı devam eden ve proje aşamasında olan konut sayısının 124 olduğu öğrenildi. Konutları biten ve teslim edilen vatandaşlar evlerine geçerken, bazı vatandaşlar için ise kira yardımı devam ediyor.

Ordu genelinde son 2 yılda meydana gelen önemli heyelanlar ise şöyle:

10 Ağustos tarihinde Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda sitenin istinat duvarı yıkıldı, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 10'ar katlı ve 36'şar daireli 3 bina tahliye edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde sağanak yağış sonrası oluşan toprak kayması ve yol çökmelerine müdahale eden kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olayda 54 mahallede hasar ve tahribat oluştu.

Selim Kuşcu



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