Ordu'da kar yağışı

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Çambaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan yolda birçok araç yolda kaldı. Ordu Büyükşehir, Kabadüz Belediyeleri ile Karayolları ekiplerince yolda kar temizleme çalışmaları gece boyu sürdü. Şu an açık durumda bulunan kara yolunda gece saatlerinde kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

Kar yağışının bir ay geç kaldığına dikkat çeken yayla esnafı, “Dün akşam saatlerinde başlayan kar ile yaylada kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Buradaki güzelliği herkesin görmesini istiyoruz” dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışıyla Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığının 25 santimetre olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla ekiplerin gece boyu kar açma çalışması yaptığını anımsatan Başkan Kaya, "Çambaşı Yaylamıza ulaşımı sağlaya kara yolunda kar yağışı nedeniyle dün gece saatlerinde birçok araç kaldı. Ekiplerimiz gece boyu yolda kar açma çalışmalarını sürdürdü. Yolda kalan araçlar ekiplerimizce kurtarıldı. Yayla yolumuz şu an açık durumda. Yolda hiçbir sorun yok. Yinede yaylaya araçlarıyla gelmek isteyen vatandaşlarımız yanlarında çeki halatı, zincir bulundurmalarını gerekmektedir” diye konuştu.

Mustafa Bıyık