Ordu'da kar yağışı herkesi mutlu etti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iki gün etkili olan kar yağışı büyüklerin yanında çocukları da sevindirdi. İlçede okulların kar tatili edilmesiyle, çocuklar yamaç caddelerde poşetlerle kaymanın, kar topu oynamanın keyfini yaşadı. Çiftçileri de sevindiren kar yağışının, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek kuraklığın da önüne geçeceği düşünülüyor.

Diğer taraftan karla kapanan yollar Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları ekiplerince hızla açılıyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçede etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını söyledi.

Kar yağışının herkes gibi kendisini de mutlu ettiğini belirten Başkan Kaya, "Kar yağışı ile ilçemizdeki kayak merkezi aktif hale geldi. İnşallah önümüzdeki günler içinde birçok kişinin kayak merkezine geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Kar yağışla kapanan yolların kısa sürede açıldığını ifade eden Kaya, "Kar yağışının başladığı andan bugüne kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları ekiplerimiz birlikte hareket ederek karla kapanan yollar çok kısa sürede açıldı" diye konuştu.

Kaya, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri anında değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Kar yağışı doyumsuz manzaraları ortaya çıkarttı

Etkili olan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlçenin 2 bin rakımda bulunan Çambaşı Yaylası kar yağışıyla oluşan manzara görenlerin nefesini kesiyor. İki gün boyunca devam eden kar yağışıyla Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, ladin ağaçları ve evlerin karla kaplanması güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Mustafa Bıyık