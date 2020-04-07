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Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi

Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi
Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi

Ordu’nun Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu belirlendi. 

Bu bilgiler üzerine korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi 7 Nisan tarihinden itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Karar ile birlikte söz konusu mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. 

Yapılan açıklamada, kararlara uyulup uyulmadığının denetleneceği, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılacağı vurgulandı.

Bu sonuçla birlikte Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi. Daha önce Kabataş ilçesi Elbeyli Mahallesi ve Perşembe ilçesi Ramazan mahallesi karantinaya alınmıştı.

Metin Akyürek

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