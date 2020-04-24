Ordu'da kene mücadelesine karşı 4 bin sülün ve keklik salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce yürütülen yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması çalışmaları kapsamında 2019 yılında doğaya 2 bin adet sülün ve 2 bin adet keklik salınımı yapılırken 200 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.

Yetkililer, Türkiye'de geniş yaşam alanına sahip keklik ve sülünlerin, tarım ürünlerinde, ağaçlarda görülen zararlılarla biyolojik mücadele açısından doğaya büyük fayda sağlayacağını bildirdiler.

Sülün, keklik ve beç tavuklarının Karadeniz Bölgesi'nde daha çok kene ile mücadelede kullanıldığını belirten yetkililer, yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu alanlardan şuurlu, planlı faydalanılması, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillere intikalinin sağlanması için hassasiyet gösterildiğini belirttiler.

Metin Akyürek

