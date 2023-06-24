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Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çaptı

Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çaptı
Ordu'da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çaptı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korktuğu için yola fırlayan 2 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklar hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu’da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil çaptı - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürüyen Emir O. (11) ile Eren O. (10) bir binanın bahçesinde havlayan köpek sesiyle telaşlanıp yola atladı. Bu esnada köpekten kaçmak isteyen 2 çocuğa, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

Selim Kuşcu

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