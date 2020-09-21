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Ordu'da korona virüslü baba, 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Ordu'da korona virüslü baba, 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor
Ordu'da korona virüslü baba, 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, 2 yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi görüntüsü yürekleri sızlattı.

Ordu’da korona virüslü baba, 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor - Tıkla İzle

Ordu'da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor. Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa'ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık 9 gündür ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.

Babasına camın arkasına gelerek seslenen Fatma Hafsa, babasına sarılacağı günü özlemle çekiyor.

Baba Erdal Dalar ise kızı ile her dakika camdan kendisini severek hasret gideriyor. İzolasyonun cumartesini günü biteceğini söyleyen baba, bundan sonra ki günlerde ailesi bata olmak üzere bu salgından korunmak için daha ciddi bir savaş vereceğini söyledi

Ahmet Altay
 

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