Ordu'da kripto para operasyonu: 4 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı kripto para üretimi (Mining) yapan ve kurdukları sistemleri satışa sunan şahıslar ile ilgili alınan duyumun değerlendirilmesi üzerine Altınordu ilçesinde 4 şüpheli şahsın bulunduğu eve operasyon düzenlendi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 560 bin lira olduğu değerlendirilen 25 adet ekran kartı, 9 adet ram bellek, 4 adet flash bellek, 6 adet hard disk, 6 adet ana kart, 9 adet güç kaynağı, 4 adet cep telefonu, 3 adet laptop bilgisayar, 15 adet soğutucu fan, 6 adet işlemci, 25 adet riser, 25 adet riser kablo ve 6 adet mining rig düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.



Metin Akyürek

