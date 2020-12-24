Ordu'da kumar oynanan barakadan cephanelik çıktı, 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza kesildi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Karapınar Mahallesi'nde bulunan baraka içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 16 kişi yakalandı. Ekipler tarafından, baraka ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet markası ve modeli belli olmayan eski paslanmış tabanca, I adet tüfek, 1 adet özellikleri belli olmayan 3 namlulu eski bir tabanca, 8 adet yapım fişek, 1 adet muşta, 4 adet bıçak 2 adet hançer, 1 adet özel yapım balta, 10 buçuk gram esrar maddesi, 1 adet oyun takımı, deste kumar kağıdı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 15 şahıs hakkında toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Selim Kuşcu

