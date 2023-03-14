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Ordu'da motosiklet kazası: 2 ölü

Ordu'da motosiklet kazası: 2 ölü
Ordu'da motosiklet kazası: 2 ölü

Ordu’da motosikletin çarptığı şahıs ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olarak görev yapan Özgür Demirer'in (36) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Şimşek'e (65) sonrasında da ağaca çarptı. Kazada sürücü Demirer ve Şimşek ağır yaralandı. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Demirer ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Şimşek burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selim Kuşcu
 

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