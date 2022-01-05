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Ordu'da muhtemel facia kıl payı atlatıldı: 1 yaralı

Ordu'da muhtemel facia kıl payı atlatıldı: 1 yaralı
Ordu'da muhtemel facia kıl payı atlatıldı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüsün çarptığı doğalgaz borusu patladı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuş-Niksar Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan Hasan T. idaresindeki 52 FP 427 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası iş yerinin yanında bulunan doğalgaz kutusunun hasar görmesinin ardından yaşanabilecek muhtemel bir facianın önüne geçmek için polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ve doğalgaz firması ekiplerinin gerekli incelemeleri sonrası kazaya karışan minibüs vatandaşların yardımıyla alandan uzaklaştırıldı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümit Güngör

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