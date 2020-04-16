İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da Nisan ayı ortasında kar yağışı

Ordu'da Nisan ayı ortasında kar yağışı
Ordu'da Nisan ayı ortasında kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları Nisan ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Ordu'nun kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli ilçelerde ve yaylalarda kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Kentin, yüksek rakımlı, Aybastı, Gürgentepe gibi ilçeleri ile bin 500 ve 2 bin rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Nisan ayı ortalarında yağan kar yağışı sonrası evler ile çatıları, araçlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bahar aylarında nadir olarak görülen ve yaklaşık 7 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu ile görüntüledi.

Selim Kuşcu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.