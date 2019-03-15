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Ordu'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Ordu'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Akkuş istikametine seyir halinde olan Yakup A. idaresindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen 52 LB 909 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya 24 AAC 255 plakalı araç da karıştı. Zincirleme kazada Cemalettin Çöp (24) ile kayınvalidesi Nazile Demir (55) hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Hasan Demir (65) ve Seçil Demir (16) ile öğrenci servisinde yer alan Semranur Kafa (11) ve Ömer Faruk Kafa (12) yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hamza Alp
 

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