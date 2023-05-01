İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Ordu’da otomobil ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Fatsa-Ordu karayolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Can Yeşiller idaresindeki 52 EP 855 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücüsü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Ümit Can Yeşiller, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Altay

İLGİLİ HABER
Fatihte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Beykozda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Beykoz’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Malatyada iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Malatya’da iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.