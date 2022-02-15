Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fatsa ilçesi Yalıköy Pelitdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Tekkol yönetimindeki 34 HJ 7041 plakalı otomobil, Soner Gürel idaresindeki 52 KM 477 plakalı kamyon ile çarpıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüleri araçtan çıkarttı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Tekkol ile aynı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Cemal Altıparmak, Pembe Tekkol ve Ayşe Altıparmak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı, bu sırada ise yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İsmail Tekkol ve Cemal Altıparmak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Altay

