Ordu'da park halindeki hafif ticari araçta yangın

Yangın, Hanyanı Mahallesi Çaybaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki hafif ticari araçtan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler ticari aracın ön kısmını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, alevlerin araçtan yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümit Güngör

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.