Ordu'da Pinhâni rüzgarı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında binlerce gencin katılımıyla alternatif rock gruplarından “Pinhâni” konseri gerçekleştirdi. Altınordu ilçesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konser, salonun dolmasıyla dışarıya taştı. Salon önünde kalan vatandaşlar için LED ekran kuran Büyükşehir Belediyesi salon dışında kalan vatandaşlara da konser heyecanını yaşattı.

Konserde alternatif rock gruplarından “Pinhâni” “Dünyadan Uzak”, “Dön Bak Dünyaya”, “Ne Güzel Güldü”, “Beni Al”, “Hele Bi Gel” ve “Ben Nasıl Büyük Adam Olucam” gibi pek çok beğenilen şarkıları seslendirdi.

Başkandan gençleri müjde

Gençlerin heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaz sezonunda yeni sürprizlerin olduğunu söyledi. Konser alanına gelerek gençlere sürpriz yapan Başkan Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak siz gençlerimize sürprizlerimiz devam edecek. Bugün salonlara sığmayan bu kalabalık için yaz ayında daha farklı sürprizlerimiz olacak. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için değerlisiniz” dedi.



Metin Akyürek

