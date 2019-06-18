Ordu'da sağanak

Meteorolojinin uyarılarının ardından vatandaşlar güne sağanak yağmurla uyandı. Ünye'nin kırsal mahallelerinin yanı sıra merkez mahallelerinde de etkili olan yağmur özellikle işe gidecek olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Bayramca Mahallesi'nde Tabakhane Deresi yanında bulunan yol göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Diğer bir sağanak yağmurdan etkilenen bölge ise ilçenin Fevziçakmak Mahallesi oldu.

Her şiddetli yağmurda merak edilen noktalardan biri olan Tabakhane Deresi'nde olağanüstü bir durum yaşanmadı. Şehir merkezinden geçmesi nedeniyle yetkililer, Tabakhane Deresi'ni sık sık kontrol etti.

Sağanak ile birlikte olası bir tehlikeye karşı belediye personelleri, polis, zabıta ekipleri ve itfaiye teyakkuzda bekliyor.

Hamza Alp

