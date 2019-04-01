Ordu'da sahte dolar operasyonu

Ordu Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Aybastı ve Fatsa ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Fatsa ve Aybastı ilçelerinde 5 şüpheli şahsın araçlarında, üzerilerinde, evlerinde ve müştemilatlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 15 gram kubar esrar, bir miktar uyuşturucu hap ve 25 adet sahte 100 dolar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini, vatandaşların sahte paralara karşı dikkatli olmalarının önem arz ettiğini belirtti.

Metin Akyürek