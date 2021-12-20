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Ordu'da sahte içkiden 6 kişi zehirlendi

Ordu'da sahte içkiden 6 kişi zehirlendi
Ordu'da sahte içkiden 6 kişi zehirlendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden son bir haftada 6 kişinin zehirlendiği öğrenildi.

Yılbaşı öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için tüm Türkiye'de emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 3 kişiden 2'si Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, bir kişinin Ordu'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

İlçede, son bir haftada sahte içkiden dolayı 6 kişinin devlet hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Ahmet Altay
 

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