İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi

Ordu'da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Ordu'da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi

Ordu’da etkili olan sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapmayı planlayan 2 uçak, Samsun ve Trabzon’a yönlendirildi, 2 uçak ise havada dakikalarca tur atıp piste iniş yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, 1-2 Kasım tarihlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 21-75 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Yapılan uyarı sonrası etkisini gösteren ve kimi zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İzmir ve İstanbul illerinden Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapmak üzere harekete geçen uçaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. İstanbul'dan hareket eden Pegasus'a ait uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirilirken, İstanbul-Ordu seferini yapan diğer uçak ise havada dakikalarca tur attıktan sonra Trabzon'a yönlendirildi.

Öte yandan Pegasus'a ait İzmir'den ve İstanbul'dan Ordu-Giresun seferi içi yola çıkan uçaklar, bir süre havada kaldıktan sonra piste iniş yaptı.

Selim Kuşcu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.