Ordu'da su meselesi kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Tepeyolu 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkal işleten İsmail Y. ile Zafer A. arasında çatı katında bulunan suyun aboneliğinin ayrılması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y. belinden çıkardığı silahla Zafer A.'ya ateş etmeye başladı. Çıkan mermilerden vücudunun göğüs, bel ve kol bölgesinden aldığı kurşunlarla yere yığılan Zafer A. ile olay sırasında karşı binanın balkonunda oturan ve sırtına mermi isabet eden Neslihan T. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Zafer A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine, diğer ağır yaralı Neslihan T. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası İsmail Y.'nin olay yerinde gelen ekiplere teslim olduğu öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ümit Güngör