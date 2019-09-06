Ordu'da suç örgütü çökertildi

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orallar adlı organize suç örgütüne 2 Eylül günü Ünye, Fatsa, Aybastı ilçelerinde ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 şüphelinin yakalanması için 40 adrese Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü destekli toplam 240 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirilirken, örgüt lideri ile birlikte 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün tehdit, cebir ve şiddet uygulamak suretiyle esnaf ve vatandaşlar üzerinde baskı kurduğu, çek-senet tahsilatçılığı yaptığı, silah kullanmak suretiyle kasten yaralama ve tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Örgütün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün nitelikli tehdit, nitelikli yağma, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlar olmak üzere toplam 21 eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

Örgüte ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 832 adet fişek, 12 adet av tüfeği ve 162 adet çek-senet ele geçirildi. Bu arada suç örgütü tarafından haksız kazanç yoluyla elde etmiş olduğu 6 taşınmaza, 5 araca, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesaplarına el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanması neticesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmış, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 20 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 7'si Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Metin Akyürek